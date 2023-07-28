Страны Персидского залива выступили с единой позицией по "зерновому соглашению"

Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасем Альбудайви заявил, что у региона нет разногласий по "зерновому соглашению" — все настаивают на продолжении инициативы.

Об этом сообщила международная арабская газета Al-Awsat.

Он отметил, что восстановление функционирования Черноморского коридора важно для экспорта зерна, продовольствия и всех гуманитарных поставок, способствующих обеспечению продовольственной безопасности для ряда стран.

Такое заявление Альбудайви сделал во время встречи с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко в штаб-квартире Генерального секретариата в Эр-Рияде.

Дополнительно он озвучил позицию Совета сотрудничества стран Персидского залива по поводу войны России против Украины . По словам Альбудайви, она основывается на принципах международного права и сохранении международного порядка, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности.

"Должностные лица обсудили пути укрепления отношений стран Персидского залива и Украины таким образом, чтобы это способствовало служению общим интересам", - отмечает Al-Awsat.

Какие страны входят в Совет Персидского залива

Бахрейн;

Катар;

Кувейт;

ОАЭ;

Оман;

Саудовская Аравия.



Государства-члены ССАГПЗ. Фото: Wikipedia

Совет сотрудничества стран Персидского залива – значение и функции

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива – это региональная международная организация закрытого формата.

Организация занимается координацией, коммуникацией и интеграцией по всем экономическим, социальным и культурным делам. Внутри Совета основное регулирование осуществляется в экономических и финансовых вопросах, а также коммерции, таможни и коммуникациях.

"Зерновое соглашение" не работает: какая ситуация сейчас

Турция как один из гарантов работы "зернового коридора" уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабли.

В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян.