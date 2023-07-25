Зерновое соглашение. ГУР перехватило доклад, подтверждающий саботаж договоренностей со стороны РФ

Главной задачей россиян в рамках зерновой сделки было максимальное уменьшение объема продовольствия, которое вывозилось из Украины в рамках инициативы. Об этом свидетельствует закрытый доклад для высшего военно-политического руководства РФ, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в результате привели к окончательному разрыву соглашения. Согласно докладу, российская часть Совместного координационного центра видела своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое экспортировалось в рамках соглашения. В частности, в документе указано:

"Качественная проверка суден также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции суден. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 суден и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток".

Меры по срыву зерновой сделки были разбиты на несколько этапов. Первый, по инициативе президента РФ Владимира Путина, предусматривал приостановку участия РФ в договоренностях с 29 октября по 3 ноября 2022 года. Это привело к падению объемов экспорта зерна с 4,2 млн тонн в октябре до 2,6 млн тонн в ноябре.

Следующий этап предусматривал ограничение допуска суден в порт "Южный", уменьшение количества инспекционных команд, остановку регистрации зерновозов.

По данным россиян, наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов, 7,8 млн тонн, пришлось на третий этап зернового соглашения (с 19 марта по 17 июля 2023 года).

Как отмечают в ГУР, особое внимание было уделено срыву поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы. В докладе говорится, что регистрация суден, зафрахтованных по линии ВПП, проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях.

В итоге авторы документа указали:

"Накопленный архив знаний позволит, при решении подобных задач, достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

Разведка предупреждает, что в случае, если зерновое соглашение продлят, россияне будут использовать весь "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву зерновой сделки – часть единственного заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры – лишь очередной шаг в его реализации", – резюмировали в ГУР.

Доклад касательно зернового соглашения. Фото: ГУР Доклад касательно зернового соглашения. Фото: ГУР Доклад касательно зернового соглашения. Фото: ГУР Доклад касательно зернового соглашения. Фото: ГУР

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года и несколько раз продолжалось.

Еще до крайнего продления соглашения, которое было совершено в мае текущего года, РФ угрожала выходом из договоренностей и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

17 июля срок действия соглашения истек, в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

После этого президент Украины Владимир Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продолжить работу зернового коридора. Он считает, что это можно сделать трехстороннем формате.

Также глава государства дал поручения главнокомандующему ВСУ, командующему Военно-морскими силами и министру инфраструктуры по подготовке действий для продолжения работы коридора.

Как писало Financial Times, Россия тем времене продвигает план по поставкам зерна в Африку и вытеснению Украины с мировых рынков. Идея предусматривает, чтобы Катар платил Москве за доставку зерна в Турцию, а та распределяла продовольствие в страны, которые нуждаются в нем.

Кроме того, РФ активизировала обстрелы портовой инфраструктуры Украины. В частности, в последние дни оккупанты атаковали Одессу, порт "Черноморск", а также Дунайские порты.

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