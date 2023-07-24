Оккупанты запустили дроны по портовой инфраструктуре Дуная: есть пострадавшие

В ночь на 24 июля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область. Враг направил дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг".

Последствия российской атаки на портовую инфраструктуру Дуная. Фото: Facebook/ ОК "Юг" Последствия российской атаки на портовую инфраструктуру Дуная. Фото: Facebook/ ОК "Юг" Последствия российской атаки на портовую инфраструктуру Дуная. Фото: Facebook/ ОК "Юг"

Атака продолжалась около четырех часов. Силы противовоздушной обороны ликвидировали три БПЛА.

В то же время зафиксировано и попадание: разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта. Информацию еще уточняют.

После выхода России из "зернового соглашения" оккупанты активизировали обстрелы Одесской области. Фактически сразу после объявления о приостановлении участия российский ракетный удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

Впоследствии Одесская область подверглась еще нескольким атакам подряд. 23 июля россияне ударили по объектам всемирного наследия в Одессе.