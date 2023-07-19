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Выход РФ из "зернового соглашения": в США заявили, что Россия продолжает получать рекордную прибыль от экспорта продовольствия
Россия продолжает использовать еду как оружие. После одностороннего отказа от участия в Черноморской зерновой инициативе мировые цены на продовольствие выросли, а сама Москва продолжает получать рекордные доходы от экспорта зерна.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает "Укринформ".
"Россия приостановила участие в Черноморской зерновой инициативе. Это стало последним ударом по глобальным поставкам продовольствия. Через несколько часов Кремль запустил ракеты и ударные беспилотники по зерновому хабу Украины, порту Одессы", - отметил он.
После этого, добавил Миллер, представитель российского диктатора Владимира Путина пригрозил безопасности украинских судов, которые решатся везти продовольствие международными водами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Очевидно, что Россия продолжает использовать продовольствие как оружие войны. В этот раз это повлияет не только на жителей Украины, но и на мировые предложения и цены на продукты питания", - сказал он.
По его словами, с начала полномасштабной агрессии РФ цены на продовольствие выросли на 22%, а за последние сутки прыгнули еще больше.
"Между тем Россия продолжает получать рекордную прибыль от экспорта зерна", - заявил представитель Госдепартамента США.
Миллер подчеркнул, что влияние злонамеренных действий Москвы уже ощущается, особенно в странах Африканского Рога, региона Сахель, в Йемене и Афганистане. Он выразил надежду, что эти страны осознают, что именно Россия несет ответственность за блокирование доступа продовольствия туда, где больше всего его нуждаются.
Выход РФ из зернового соглашения: что будет дальше?
Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалось. 17 июля срок его действия истекает, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
Еще до этого шага РФ заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.
В свою очередь президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения отметил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.
Также известно, что президент Владимир Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он отметил, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.
Источник фото: ua.depositphotos.com