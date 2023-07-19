Выход РФ из "зернового соглашения": в США заявили, что Россия продолжает получать рекордную прибыль от экспорта продовольствия

Россия продолжает использовать еду как оружие. После одностороннего отказа от участия в Черноморской зерновой инициативе мировые цены на продовольствие выросли, а сама Москва продолжает получать рекордные доходы от экспорта зерна.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает "Укринформ".

"Россия приостановила участие в Черноморской зерновой инициативе. Это стало последним ударом по глобальным поставкам продовольствия. Через несколько часов Кремль запустил ракеты и ударные беспилотники по зерновому хабу Украины, порту Одессы", - отметил он.

После этого, добавил Миллер, представитель российского диктатора Владимира Путина пригрозил безопасности украинских судов, которые решатся везти продовольствие международными водами.

"Очевидно, что Россия продолжает использовать продовольствие как оружие войны. В этот раз это повлияет не только на жителей Украины, но и на мировые предложения и цены на продукты питания", - сказал он.

По его словами, с начала полномасштабной агрессии РФ цены на продовольствие выросли на 22%, а за последние сутки прыгнули еще больше.

"Между тем Россия продолжает получать рекордную прибыль от экспорта зерна", - заявил представитель Госдепартамента США.

Миллер подчеркнул, что влияние злонамеренных действий Москвы уже ощущается, особенно в странах Африканского Рога, региона Сахель, в Йемене и Афганистане. Он выразил надежду, что эти страны осознают, что именно Россия несет ответственность за блокирование доступа продовольствия туда, где больше всего его нуждаются.

Выход РФ из зернового соглашения: что будет дальше?

Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалось. 17 июля срок его действия истекает, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.



Еще до этого шага РФ заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции, если Россия выйдет из договоренностей. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке там. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

В свою очередь президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения отметил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что президент Владимир Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он отметил, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.

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