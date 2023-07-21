Россияне четвертый раз за неделю атаковали Одесскую область: ракеты попали в терминалы с зерном (ФОТО)

Российские оккупационные войска четвертую ночь подряд атакуют Одесскую область. На рассвете 21 июля враг выпустил ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"К сожалению, есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя", - отметил он.

По его словам, пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, враг направлял ракеты на минимальной высоте, используя особенности ландшафта.

Глава ОВА сообщил, что две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику. Пожар на площади более 200 кв. м. оперативно ликвидирован.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что повторный ракетный удар РФ по Одесской области оставил личный состав без двух пожарных машин.

"Новая автоцистерна вряд ли подлежит восстановлению и в таком состоянии уж точно никому не поможет. К счастью, спасатели не пострадали", – отметил он.

Напомним, что в ночь на 19 июля армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами Shahed с южного направления. В результате ударов, в частности, разрушения получила портовая инфраструктура Одессы и Черноморска, после чего президент и глава СНБО Владимир Зеленский заявил, что эта атака показала нехватку средств ПВО.

20 июля в результате повторной массированной атаки в Одессе была полностью разрушена часть админздания, расположенного на возвышенности над портом: погиб гражданский охранник.

Отметим также, что этому предшествовал отказ России от продолжения действия Черноморской зерновой инициативы, позволявший безопасный проход судов по Черному морю в порты Одесской области и сдерживавший РФ от ударов по этим портам.