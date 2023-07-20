Данилов после обстрелов Одессы пригрозил местным политикам, представлявшим ПР и ОПЗЖ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что сейчас настала пора для того, чтобы "объяснить" одесским политикам, представлявшим Партию регионов и "Оппозиционную платформу - За жизнь", какие последствия получила, по его мнению, их предыдущая политическая деятельность.

Об этом он написал в своем Twitter в контексте последних российских атак с применением ракет и ударных беспилотников на порты Одессы и Черноморска, совершенных 19 и 20 июля.

"Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило", - неоднозначно выразился Данилов.

Напомним, что в ночь на 19 июля армия РФ атаковала Украину, применив 16 ракет "Калибр", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", управляемую авиаракету Х-59 и 32 дрона Shahed. Воздушным силам ВСУ удалось сбить только 13 "Калибров", Х-59 и 23 дрона, в том числе восемь в Одесской области. В результате ударов разрушения получила портовая инфраструктура Одессы и Черноморска.

После этого президент и глава СНБО Владимир Зеленский заявил, что эта атака показала нехватку средств ПВО, а также указал, что целью российских атак на украинские порты, по данным разведки, является, в частности, принуждение партнеров Украины и ООН к снятию с РФ определенных ограничений, наложенных на последнюю.

Минувшей же ночью, 20 июля, в результате повторной массированной атаки в Одессе было полностью разрушена часть админздания, расположенного на возвышенности над портом: погиб гражданский охранник.