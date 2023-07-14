Рада отобрала мандат у нардепки от ОПЗЖ Плачковой

Верховная рада 14 июля досрочно прекратила полномочия народного депутата от ОПЗЖ Татьяны Плачковой (№9489).

Об этом сообщает член фракции "Европейская Солидарность", нардеп Алексей Гончаренко.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Плачковой Татьяны Михайловны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Оппозиционная платформа при жизни", - говорится в постановлении ВР.

Гончаренко добавил, что в ВР уже давно лежит проект постановления о прекращении деятельности ОПЗЖ в парламенте.

Напомним, вчера стало известно, что Плачкова решила сложить депутатский мандат. Причиной тому в своем заявлении она называет семейные обстоятельства.

"Согласно пункту 1 части второй статьи 81 Конституции Украины и пункту 1 части первой статьи 4 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и ввиду семейных обстоятельств сообщаю о сложении полномочий народного депутата Украины", – говорится в заявлении Плачковой.