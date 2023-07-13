Минус один: еще одна депутатка сложила мандат

Народная депутат, попавшая в Верховную Раду от пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Татьяна Плачкова составляет депутатский мандат.

Соответствующее заявление прилагается к проекту постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Плачковой Т.М." (№9489), опубликованного на сайте парламента.

"Согласно пункту 1 части второй статьи 81 Конституции Украины и пункту 1 части первой статьи 4 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и ввиду семейных обстоятельств сообщаю о сложении полномочий народного депутата Украины", – говорится в заявлении Плачковой.

"Еще минус один народный депутат Украины. Татьяна Плачкова составляет мандат. Новый рекорд по минимальному количеству депутатов за историю: будет уже 404 нардепа из 450", - написал народный депутат Ярослав Железняк.

Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, в Раде уже почти год лежит его проект постановления об исключении из парламента всех депутатов от ОПЗЖ.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшую народную депутатку от запрещенной ОПЗЖ Наталью Королевскую .

В феврале Верховная Рада прекратила полномочия Королевской на основании ее заявления о сложении мандата. Тогда же аналогичное решение было поддержано, в частности, в отношении ее мужа Юрия Солода и Олега Волошина.