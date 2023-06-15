НАБУ оголосило в розшук колишню депутатку Королевську

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишню народну депутатку від забороненої ОПЗЖ Наталію Королевську. Про це свідчать дані порталу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що Королевську звинувачують за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення недостовірних відомостей до декларації).

За даними слідства, екснардепка зникла 22 лютого 2023 року.

Нагадаємо, в лютому НАБУ повідомило Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік.

Слідство встановило, що вона не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, депутатка не вказала майно у Росії: житловий будинок площею 120,1 квадратних метра та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальну вартість незадекларованого майна оцінили в понад 4,315 млн гривень.

Того ж місяця Верховна Рада припинила повноваження Королевської на підставі її заяви про складання мандата. Тоді ж аналогічне рішення було підтримано, зокрема, щодо її чоловіка Юрія Солода.

Ще в січні "Українська правда" повідомляла, що Королевська та Солод проживають у Дубаї.