НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Королевскую

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Наталию Королевскую. Об этом свидетельствуют данные портала Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Королевскую обвиняют по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение недостоверных сведений в декларацию).

По данным следствия, экс-депутат исчезла 22 февраля 2023 года.

Напомним, в феврале НАБУ сообщило Королевской о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год.

Следствие установило, что она не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, депутат не указала имущество в России: жилой дом площадью 120,1 квадратных метра и земельный участок площадью 1,13 га. Общую стоимость незадекларированного имущества оценили более чем в 4,315 млн гривен.

В том же месяце Верховная Рада прекратила полномочия Королевской на основании ее заявления о сложении мандата. Тогда же аналогичное решение было поддержано, в частности, в отношении ее мужа Юрия Солода.

Еще в январе "Украинская правда" сообщала, что Королевская и Солод проживают в Дубае.