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НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Королевскую
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Наталию Королевскую. Об этом свидетельствуют данные портала Министерства внутренних дел.
Отмечается, что Королевскую обвиняют по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение недостоверных сведений в декларацию).
По данным следствия, экс-депутат исчезла 22 февраля 2023 года.
Напомним, в феврале НАБУ сообщило Королевской о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следствие установило, что она не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, депутат не указала имущество в России: жилой дом площадью 120,1 квадратных метра и земельный участок площадью 1,13 га. Общую стоимость незадекларированного имущества оценили более чем в 4,315 млн гривен.
В том же месяце Верховная Рада прекратила полномочия Королевской на основании ее заявления о сложении мандата. Тогда же аналогичное решение было поддержано, в частности, в отношении ее мужа Юрия Солода.
Еще в январе "Украинская правда" сообщала, что Королевская и Солод проживают в Дубае.