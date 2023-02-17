НАБУ сообщило о подозрении Королевской: "забыла" задекларировать землю в РФ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило еще одному депутату Верховной Рады о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год. Об этом говорится в его сообщении.

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Фигурантке инкриминируют часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса, однако поскольку ее местонахождение не установлено, о подозрении ей сообщили заочно.

Следствие установило, что народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области совокупной площадью более 0,8 га. Кроме того, она не указала имущество в России: жилой дом площадью 120,1 квадратных метра и земельный участок площадью 1,13 га. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 4,315 миллионов гривен.

Отмечается, что соответствующее расследование было начато на основании заключения Национального агентства по предотвращению коррупции. Имя депутата в сообщении не упоминается, впрочем, как уточняет со ссылкой на источник среди правоохранителей агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о Наталии Королевской (группа "Платформа за жизнь и мир").

Напомним, что в декабре НАПК сообщило, что по результатам мониторинга образа ее жизни выявило незаконное обогащение Королевской на 49,6 миллионов гривен и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 миллиона гривен.

В частности, в декларации она задекларировала пользование принадлежащим ее отцу земельным участком и домом в Киевской области, однако не указала два соседних участка. Кроме того, депутат не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (Россия).

Отметим, что сама Королевская, как и ее муж-нардеп Юрий Солод, 22 января написала заявление о сложении полномочий. Впрочем, пока их заявления еще не одобрены парламентом и оба продолжают быть депутатами.

Добавим также, что в начале февраля стало известно, что Королевская и Солод находятся в ОАЭ, где их заметили, как сообщали СМИ, за получением местных водительских удостоверений.