НАПК уличило Королевскую в незаконном обогащении на 50 миллионов гривен: что именно нашли

Национальное агентство по предотвращению коррупции передаст в Специализированную антикоррупционную прокуратуру заключение о выявлении признаков уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, по результатам мониторинга образа жизни депутата Верховной Рады Наталии Королевской (группа "Платформа за жизнь и мир").

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении НАПК, в ходе мониторинга были обнаружены факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Королевской на сумму 49,6 миллиона гривен и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 миллиона гривен.

Так, в декларации она указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 квадратных метра в Киевской области. Эта недвижимость принадлежат отцу Королевской.

В то же время указанное здание фактически размещено не только на задекларированной земле, а еще в пределах двух соседних участков. Кроме того, в собственности отца есть еще один земельный участок, являющийся частью одного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съемки, все четыре участка являются смежными, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, огражденный сплошным забором.

Жилищный комплекс (четыре участка и два дома) был приобретен в собственность отцом депутата через ипотечный договор от 2019 года. Договор займа был заключен в 2013 году с кипрской компанией на 2 миллиона долларов, которая якобы предоставлялась на возвратной беспроцентной основе отцом Королевской.

При этом представителем компании в Кипре выступал ее же помощник. Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет около 49 миллионов гривен (согласно курсу Нацбанка Украины по состоянию на 1 октября 2019 года). В то же время общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутата с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 тысяч гривен без налогов и расходов на проживание.

Сама Королевская по требованию НАПК объяснила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление ссуды. Несмотря на это, депутат указала факт пользования входящим в комплекс домовладением в селе Лесники в своей декларации за 2020 год. Это также подтверждается материалами журналистских расследований издания Bihus.info и программы "Гроші".

При этом Королевская не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (Россия) стоимостью более 2 миллионов рублей (563,9 тысячи гривен по курсу НБУ по состоянию на конец марта 2021 года).

В то же время политик задекларировала за 2020 год около 27 миллионов гривен наличными, что не подтверждено источниками доходов. НАПК указывает, что это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.

Таким образом, оно видит признаки правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 366-2 и статьи 368-5 Уголовного кодекса, и инициировало расследование, чтобы привлечь нардепа к уголовной ответственности. Факты возможного уклонения от уплаты налогов материалы также будут направлены в Бюро экономической безопасности.

Напомним, что Королевская является депутатом уже четвертого для себя созыва Рады. В парламенте 5-го и 6-го созывов она представляла Блок Юлии Тимошенко и возглавляла комитет по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству.

После этого в 2012 году, не проведя в Раду свою партию "Украина - вперед", заняла должность министра социальной политики, а затем снова вернулась в Раду: в 2014 году была избрана уже от "Оппозиционного блока", а в следующем созыве в 2019 году - уже от "Оппозиционной платформы – За жизнь". После российского вторжения в Украину вошла в созданную "костяком" ОПЗЖ группу с похожим названием. Впоследствии фракция была распущена, а сама ОПЗЖ - запрещена судом.