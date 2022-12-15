НАЗК виявило незаконне збагачення Королевської на 50 мільйонів гривень: що саме знайшли

Національне агентство з питань запобігання корупції передасть до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, за результатами моніторингу способу життя депутатки Верховної Ради Наталії Королевської (група "Платформа за життя та мир").

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться в повідомленні НАЗК, під час моніторингу було виявлено факти, що свідчать про незаконне збагачення Королевської на суму 49,6 мільйонів гривень та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 мільйона гривень.

Так, у декларації вона зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 квадратних метра у Київській області. Ця нерухомість належить батьку Королевської.

Водночас вказаний будинок фактично розміщений не лише на задекларований землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

Житловий комплекс (чотири ділянки та два будинки) був набутий у власність батьком депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на 2 мільйона доларів, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком нардепки.

При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 мільйонів гривень (згідно з курсом Нацбанку України станом на 1 жовтня 2019 року). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тисяч гривень без податків та витрат на проживання.

Сама Королевська на вимогу НАЗК пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики. Попри це депутатка вказала факт користування домоволодінням в селі Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік. Це також підтверджується матеріалами журналістських розслідувань видання Bihus.info та програми "Гроші".

При цьому Королевська не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія) вартістю понад 2 мільйона рублів (563,9 тисячі гривень за курсом НБУ станом на кінець березня 2021 року).

Водночас політик задекларувала за 2020 рік близько 27 мільйонів гривень готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. НАЗК вказує, що це може свідчити про ухилення від сплати податків.

Таким чином, воно вбачає ознаки правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366-2 та статті 368-5 Кримінального кодексу та ініціювало розслідування, аби притягнути депутатку до кримінальної відповідальності. За фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали також буде надіслано до Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, що Королевська є депутатом вже четвертого для себе скликання Ради. У парламенті 5-го та 6-го скликань вона представляла Блок Юлії Тимошенко і очолювала комітет з промислової і регуляторної політики та підприємництва.

Після цього в 2012 році, не провівши до Ради свою партію "Україна - вперед", зайняла посаду міністра соціальної політики, а потім знову повернулася в Раду: в 2014 році була обрана вже від "Опозиційного блоку", а наступного скликання в 2019 році - вже від "Опозиційної платформи - За життя". Після російського вторгнення до України увійшла до створеної "кістяком" ОПЗЖ групи зі схожою назвою. Згодом фракцію було розпущено, а саму ОПЗЖ - заборонено судом.