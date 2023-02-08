Нардепу от "Евросолидарности" Герасимову вручили обвинительный акт от НАБУ (ВИДЕО)

Народный депутат, обвиняемый во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год, 7 февраля получил от прокурора в уголовном производстве с участием детективов НАБУ обвинительный акт.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), опубликовав видео процесса.

Как известно, речь идет о нардепе от партии "Европейская Солидарность", главой которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, Артуре Герасимове.

По данным следствия, он не задекларировал сведения на общую сумму около 8 млн грн. В декларации нардепа нет сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, которые расположены в Королевстве Испания.

Общая стоимость недвижимости – 228 тыс евро. Герасимов также не задекларировал наличие денежных активов в размере $1 657, размещенных на счетах в одном из украинских банков.

Как уточнили в САП, действия депутата квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

В то же время ранее Герасимов в комментарии СМИ заявил, что "не сомневается в своей правоте и в том, что выиграет это дело в ВАКС". По его словам, он якобы купил квартиру в 2013 году, до начала политической деятельности и избрания депутатом.

Напомним, еще в апреле 2021 года "Схемы" сообщали, что Артур Герасимов не задекларировал двухэтажное поместье в Испании. Позже НАБУ открыло по этому факту уголовное производство.