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Нардепу від "Євросолідарності" Герасимову вручили обвинувальний акт від НАБУ (ВІДЕО)

Нардепу від "Євросолідарності" Герасимову вручили обвинувальний акт від НАБУ (ВІДЕО)

Народний депутат, якого звинувачують у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, 7 лютого отримав від прокурора у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ обвинувальний акт.

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Про це 8 лютого повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), опублікувавши відео процесу.

Як відомо, йдеться про нардепа від партії "Європейська Солідарність", головою якої є п’ятий президент України Петро Порошенко, Артура Герасимова.

За даними слідства, він не задекларував відомостей на загальну суму майже 8 млн грн. В декларації нардепа немає відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані у Королівстві Іспанія.

Загальна вартість нерухомості 228 тис. євро. Герасимов також не задекларував наявність грошових активів у розмірі $1 657, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.

Як уточнили в САП, дії депутата кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Водночас раніше сам Герасимов у коментарі ЗМІ заявив, що "не сумнівається в своїй правоті і в тому, що виграє цю справу в ВАКС". За його словами, він нібито придбав квартиру у 2013 році, до початку політичної діяльності і обрання депутатом.

Нагадаємо, ще у квітні 2021 року "Схеми" повідомляли, що Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії. Пізніше НАБУ відкрило за цим фактом кримінальне провадження.

Автор:
Віта Молодан