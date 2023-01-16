"Забув" про нерухомість в Іспанії: нардепу від ЄС Герасимову повідомили про підозру

Народного депутата від "Європейської солідарності" Артура Герасимова підозрюють в недекларуванні нерухомості в Іспанії.

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Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що депутат не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за 190 тис євро.

Також незадекларованими виявилися понад 1,6 тис доларів на рахунках в українських банках.

НАБУ не називає прізвище депутата, однак зазначає, що розслідування цих фактів розпочали за публікаціями журналістів програми "Схеми".

Ще у квітні 2021 року "Схеми" повідомляли, що Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії. Пізніше НАБУ відкрило за цим фактом кримінальне провадження.