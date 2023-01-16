"Забыл" о недвижимости в Испании: нардепу от ЕС Герасимову сообщили о подозрении

Народного депутата от "Европейской солидарности" Артура Герасимова подозревают в недекларировании недвижимости в Испании.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в части недвижимости за границей и средств на банковских счетах", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что депутат не задекларировал двухэтажное жилое помещение дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми владеет совместно с супругой. Детективы НАБУ выяснили, что эту недвижимость нардеп приобрел еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

Также незадекларированными оказались более 1,6 тысяч долларов на счетах в украинских банках.

НАБУ не называет фамилию депутата, однако отмечает, что расследование этих фактов было начато по публикациям журналистов программы "Схемы".

Еще в апреле 2021 года "Схемы" сообщали, что Артур Герасимов не задекларировал двухэтажную виллу в Испании. Позже НАБУ открыло по этому факту уголовное производство.