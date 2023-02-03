В ВАКС объяснили, почему закрыли дело из-за раскаяния нардепа Гевко

В Высшем антикоррупционном суде указывают, что его решение от 1 февраля о закрытии дела о декларировании недостоверных сведений депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" Владимир Гевко из-за его раскаяния было обусловлено датой указанного правонарушения, по состоянию на которую оно не считалось уголовным преступлением.

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Об этом говорится в опубликованном пресс-службой суда комментарии судьи ВАКС Веры Михайленко. Она пояснила, что в действующей редакции Уголовный кодекс действительно не позволяет освобождать от уголовной ответственности лицо, совершившее уголовное правонарушение, связанное с коррупцией.

Однако такие ограничения были установлены законом от 29 июня 2021 года, а в силу же они вступили в силу с 21 июля 2021 года. Вместе с тем в обвинительном акте, поступившем на рассмотрение суда, датой совершения проступка указано 31 марта 2021 года (то есть окончание срока, отведенного на декларирование).

"То есть на момент совершения инкриминируемого деяния редакция закона об уголовной ответственности не содержала понятия "уголовное правонарушение, связанное с коррупцией" и принадлежности к таковому уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-2 УК", - указывают в суде.

При этом правила действия закона об уголовной ответственности во времени устанавливают, что закон, устанавливающий уголовную противоправность деяния, усиливающий уголовную ответственность или иным образом ухудшающий положение лица, не имеет обратного действия во времени.

"Другими словами, к деянию не может примениться закон, вступивший в силу позже его совершения, кроме случаев, если этот закон каким-либо образом улучшает положение лица, совершившего такое деяние", - объясняет судья.

Таким образом, в случае Гевко ограничение на освобождение от уголовной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, равно как и само понятие такого правонарушения, было введено в законодательство после инкриминируемого деяния, поэтому применяться не может.

К этому правонарушению применима предыдущая редакция статьи 45 УК, которая предусматривала императивность в вопросе освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего уголовный проступок, если оно после совершения уголовного правонарушения искренне покаялось, активно способствовало раскрытию уголовного правонарушения и полностью возместило причиненный вред.

"В данном деле сторона обвинения подтвердила наличие условий, обусловливающих освобождение обвиняемого от уголовной ответственности", – резюмировали в ВАКС.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро инкриминировало Гевко невнесение в декларацию за 2020 год сведений об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллиона гривен.

Отметим, что в аналогичных нарушениях обвиняют сейчас целый ряд нардепов. В частности, в январе было передано в суд аналогичное дело против члена фракции СН Юрия Камельчука, а перед этим – против другого "слуги народа" Максима Пашковского. Кроме того, недекларирование арендованной в Киеве квартиры инкриминируют и депутату из группы "За будущее" Ирине Констанкевич.

Напомним, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками была отменена Конституционным судом в конце октября 2020 года. После этого ВАКС стал закрывать соответствующие дела. В декабре того же года Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за это, однако с наказанием в виде штрафов и максимальным наказанием в два года ограничения свободы, то есть без возможности тюремного наказания.

В начале июня 2021 года парламент проголосовал за возвращение максимального наказания за недостоверное декларирование в виде двух лет лишения свободы, однако президент Владимир Зеленский наложил на закон вето, требуя, в частности, предусмотрения лишения, а не ограничения свободы, и за неподачу деклараций. 29 июня Рада приняла закон уже с предложениями главы государства.