ВАКС закрыл дело против нардепа Гевко "в связи с раскаянием"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 1 февраля удовлетворила ходатайство депутата Верховной Рады IX созыва и освободила его от уголовной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса, то есть недостоверное декларирование.

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Как говорится в сообщении суда, указанное лицо освобождено от уголовной ответственности по основанию, которое не является реабилитирующим, а именно из-за его действенного раскаяния.

"Учитывая позиции участников, в частности, мнение прокурора, который подтвердил существование обстоятельств активного содействия в раскрытии уголовного правонарушения и действие закона, предусматривающего возможность такого освобождения, ВАКС освободил от уголовной ответственности народного депутата Украины в связи с действующим раскаянием и закрыл уголовное производство", – сказано в нем.

В сообщении не приводится имя фигуранта или обстоятельства дела, однако депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко сообщил на своей странице в Facebook, что речь идет именно о нем.

"Я доказал, что так, как и говорил раньше, просто допустил ошибку, которую сразу же исправил при первой возможности, что никакого намерения что-либо скрывать нет и не было, потому что невозможно скрывать то, что и так всем известно. Мною были предоставлены все необходимые документы и показания для следствия и суда. И на первом же заседании суд принял решение о закрытии этого дела! Как и обещал, я отстоял свою правоту, а также отсутствие какого-либо ущерба для общества, и суд это поддержал!" – написал он.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении по указанной статье 14 декабря. Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллионов гривен.

Напомним, что в аналогичных нарушениях обвиняют сейчас еще ряд нардепов. В частности, в январе было передано в суд аналогичное дело против члена фракции СН Юрия Камельчука, а перед этим – против другого "слуги народа" Максима Пашковского. Последний, впрочем, на заседания ВАКС не является, за что его уже штрафовали.

Кроме того, недекларирование арендованной в Киеве квартиры инкриминируют депутату из группы "За будущее" Ирине Констанкевич, которую ВАКС накануне также оштрафовал на 1,3 тысячи гривен за неявку в суд.