ВАКС закрив справу проти нардепа Гевка "у зв’язку з каяттям"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 1 лютого задовольнила клопотання депутата Верховної Ради IX скликання та звільнила його від кримінальної відповідальності за правопорушення, передбачене частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу, тобто недостовірне декларування.

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Як ідеться у повідомленні суду, вказана особа звільнена від кримінальної відповідальності з підстави, що не є реабілітуючою, а саме через її дійове каяття.

"Враховуючи позиції учасників, зокрема думку прокурора, який підтвердив існування обставин активного сприяння у розкритті кримінального правопорушення та дію закону, яка передбачає можливість такого звільнення, ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності народного депутата України у зв‘язку з дійовим каяттям та закрив кримінальне провадження", - сказано в ньому.

У повідомленні не наводиться ім'я фігуранта чи обставини справи, однак депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що мова йде саме про нього.

"Я довів, що так, як і говорив раніше, просто допустив помилку, яку одразу ж виправив при першій можливості, що ніякого наміру щось приховувати нема і не було, бо неможливо приховувати те, що і так всім відомо. Мною були надані усі необхідні документи і свідчення для слідства та суду. І на першому ж засіданні суд ухвалив рішення про закриття цієї справи! Як і обіцяв, я відстояв свою правоту, а також відсутність будь-якої шкоди для суспільства, і суд це підтримав!" - написав він.

Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру за вказаною статтею 14 грудня. Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, що в аналогічних порушеннях обвинувачують зараз ще низку нардепів. Зокрема, в січні було передано до суду аналогічну справу проти члена фракції СН Юрія Камельчука, а перед цим - проти іншого "слуги народу" Максима Пашковського. Останній, втім, на засідання ВАКС не з'являється, за що його вже штрафували.

Крім того, недекларування орендованої в Києві квартири інкримінують депутатці з групи "За майбутнє" Ірині Констанкевич, яку ВАКС напередодні також оштрафував на 1,3 тисячі гривень за неявку до суду.