Нардеп Пашковський ігнорує суд щодо недекларування квартири: його вже двічі оштрафували за неявку

Вищий антикорупційний суд вже двічі наклав грошове стягнення на депутата Верховної Ради, який не приходить на засідання у справі про декларування недостовірних відомостей.

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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 19 січня у ВАКС було заплановано судове засідання з розгляду цієї справи, однак воно вдруге поспіль не відбулось у зв’язку з неявкою обвинуваченого.

Суд визнав причини неявки неповажними та наклав на обвинуваченого повторний штраф у розмірі майже 5,4 тисячі гривень. Наступне засідання у справі призначено на 8:00 23 січня.

Зазначається, що йдеться про депутата, у декларації якого за 2020 рік не було вказано квартиру вартістю близько 2 мільйонів гривень, яку він орендував протягом року.

Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу. З таким формулюванням у грудні 2022 року повідомлялося про обвинувальний акт стосовно нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського.

Зазначимо, що він вже не єдиний депутат Ради у статусі обвинуваченого Національним антикорупційним бюро саме через недекларування орендованого житла. Зокрема, вже в січні було направлено до суду справи проти його колеги по фракції Юрія Камельчука та Ірини Констанкевич з групи "За майбутнє".