Нардеп Пашковский игнорирует суд по недекларированию квартиры: его уже дважды оштрафовали за неявку

Высший антикоррупционный суд уже дважды наложил денежное взыскание на депутата Верховной Рады, не приходящего на заседания по делу о декларировании недостоверных сведений.

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Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, 19 января в ВАКС было запланировано судебное заседание по рассмотрению этого дела, однако оно во второй раз не состоялось в связи с неявкой обвиняемого.

Суд признал причины неявки неуважительными и наложил на обвиняемого повторный штраф в размере почти 5,4 тысяч гривен. Следующее заседание по делу назначено на 8:00 23 января.

Отмечается, что речь идет о депутате, в декларации которого за 2020 год не была указана квартира стоимостью около 2 миллионов гривен, которую он арендовал в течение года.

Его действия квалифицированы по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса. С такой формулировкой в декабре 2022 года сообщалось об обвинительном акте в отношении нардепа от "Слуги народа" Максима Пашковского.

Отметим, что он уже не единственный депутат Рады в статусе обвиняемого Национальным антикоррупционным бюро именно за недекларирование арендованного жилья. В частности, уже в январе было направлены в суд дела против его коллеги по фракции Юрия Камельчука и Ирины Констанкевич из группы "За будущее".