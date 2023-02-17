НАБУ повідомило про підозру Королевській: "забула" задекларувати землю в РФ

Національне антикорупційне бюро повідомило ще одній депутатці Верховної Ради про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік. Про це йдеться у його повідомленні.

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Фігурантці інкримінують частину 1 статті 366-2 Кримінального кодексу, однак оскільки її місцеперебування не встановлене, про підозру їй повідомили заочно.

Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона не вказала майно у Росії: житловий будинок площею 120,1 квадратних метра та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 мільйона гривень.

Зазначається, що відповідне розслідування було розпочато на підставі висновку Національного агентства з питань запобігання корупції. Ім'я депутатки у повідомленні не згадується, втім, як уточнює з посиланням на джерело серед правоохоронців агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про Наталію Королевську (група "Платформа за життя та мир").

Нагадаємо, що в грудні НАЗК повідомило, що за результатами моніторингу способу її життя виявило незаконне збагачення Королевської на 49,6 мільйонів гривень та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 мільйона гривень.

Зокрема, у декларації вона задекларувала користування земельною ділянкою та будинком у Київській області, які належать її батьку, однак не вказала дві сусідні ділянки. Крім того, депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія).

Зазначимо при цьому, що сама Королевська, як і її чоловік-нардеп Юрій Солод, 22 січня написала заяву про складання повноважень. Втім, на даний момент їхні заяви ще не схвалені парламентом і обидва продовжують бути депутатами.

Додамо також, на початку лютого стало відомо, що Королевська та Солод перебувають в ОАЕ, де їх помітили, як повідомляли ЗМІ, за отриманням місцевих водійських посвідчень.