Верховная Рада прекратила полномочия еще трех нардепов

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании прекратила полномочия еще трех нардепов: Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, избранных от запрещенной ОПЗЖ.

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Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Больше всего голосов отдали народные избранники за прекращение полномочий Королевской .

За соответствующее решение проголосовали 332 нардепа.

За аналогичное решение по мужу Королевской Юрию Солоду проголосовали 325 депутатов.

За лишение мандата Олега Волошина отдали голоса 330 депутатов.

Напомним, народные депутаты от запрещенной ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, написали заявления на сложение мандатов еще 29 января. Все они находятся за пределами Украины.

Недавно Волошин получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, в течение 2020-2021 годов он способствовал военно-политическому руководству РФ в взрывной деятельности против Украины.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал депутатов, избранных в Верховную Раду от запрещенной политической партии ОПЗЖ, сложить мандаты.