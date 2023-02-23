Рада лишила полномочий нардепа Трухина

Народный депутат Александр Трухин подал заявление о сложении депутатских полномочий. Накануне суд счел его виновным в попытке подкупа полицейских и вынес приговор.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

На сегодняшнем заседании Верховная Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Трухина. За соответствующее решение проголосовали 288 депутатов.

Напомним, Александр Трухин признан виновным в попытке дачи взятки полицейскому.

Исключенный из "Слуг народа" нардеп Трухин пошел на соглашение со следствием и на суде признал свою вину.

В августе 2021 года нардеп попал в ДТП и, как заявляло следствие, пытался дать взятку патрульным, чтобы покинуть место происшествия.

Инцидент запомнился словами Трухина полицейскому, попавшим на нагрудную камеру: "Давай я тихонько в лес уйду".

Трухину грозит штраф или до 4 лет лишения свободы.