Нардеп Трухін подав заяву про складання мандату

Народний депутат Олександр Трухін подав заяву про складання депутатських повноважень. Напередодні суд визнав його винним у спробі підкупу поліцейських та оголосив вирок.

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Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він додав, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет Верховної Ради і зала розгляне її на найближчому засіданні.

Нагадаємо, Олександр Трухін визнаний винним у спробі надання хабаря поліцейському.

Виключений із "Слуг народу" нардеп Трухін пішов на угоду зі слідством і на суді визнав свою провину.

У серпні 2021 року нардеп потрапив у ДТП і, як заявляло слідство, намагався дати хабар патрульним, щоб залишити місце події.

Інцидент запам'ятався словами Трухіна поліцейському, які потрапили на нагрудну камеру: "Давай я тихенько до лісу піду".

Трухіну загрожує штраф або до 4 років позбавлення волі.