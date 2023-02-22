"Тихенько в ліс піду": нардеп Трухін від "Слуги народу" визнав, що пропонував хабар

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському, підписав угоду з прокурором, перерахує 6 млн грн на ЗСУ та готовий скласти депутатський мандат.

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Про це стало відомо 21 лютого під час засідання Вищого антикорупційного суду, що траслювалося на YouTube.

З'ясувалося, що Трухін і САП підписали угоду ще 17 лютого 2023. За її умовами, депутат не тільки визнав свою вину, але й зобов'язався протягом місяця перерахувати 6 млн грн підтримку ЗСУ. Угода передбачає, що, зокрема, на Трухін має перерахувати гроші на проєкт United24, а саме на "Армію дронів".

"Хочу повідомити суду і учасниками судовго засідання, що була надіслана угода про визнання провини, яка підписана між мною та обвинуваченим Трухіним",- сказав прокурор Денис Димків під час засідання.

Водночас угоду між САП та підсудним ще має затвердити колегія суддів ВАКС.

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що Трухін через укладення угоди про визнання винуватості має скласти мандат.

Нагадаємо, що 1 лютого 2022 року ЗМІ повідомили, що розшукало таопублікувало відео з камери патрульного поліцейського Сергія Петрика, який прибув на місце ДТП, яке свідчить, що нетверезий Трухін ще на початку спілкування з ним обіцяв про все "поговорити" з тодішнім головою МВС Денисом Монастирським, а потім неодноразово пропонував правоохоронцю хабар у "150 тисяч", які нібито лежать у спортивній сумці в його багажнику, за те, щоб правоохоронець дозволив йому спокійно піти з місця події.

7 вересня 2022 року НБАУ вручило Трухіну підозру в пропонуванні патрульному хабаря. В кінці грудня САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата України (ІХ скликання) Олександра Трухіна. Йому інкримінують спробу підкупити патрульних поліцейських.

Зауважимо, що на попереднє засідання, 30 січня, Трухін не з'явився, пояснюючи це відрядженням.