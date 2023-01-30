Нардеп Трухін не прийшов на суд бо перебуває в закордонному відрядженні

Депутат Верховної Ради Олександр Трухін не прийшов на засідання суду, котре відбувалося в понеділок 30 січня оскільки перебуває в закордонному відрядженні. Таку заяву зробив адвокат Трухіна під час судового засідання.

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Вищий антикорупційний суд не зміг розглянути справу нардепа, оскільки той не з'явився на засідання. Адвокат Трухіна заявив, що його підзахисний наразі перебуває у закордонному відрядженні. При цьому він зазначив, що оскільки в залі знаходиться преса він просить суддів не озвучувати країну до якої поїхав нардеп.

Адвокат заявив, що Трухін перебуває у відрядженні з 30 січня по 12 лютого, однак він виїхав з країни ще 27 січня. Також адвокат Трухіна не зміг надати суду документи, що підтверджують відрядження нардепа.

В свою чергу прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в ході свого виступу висловив сподівання, що Трухін перебуває у відрядженні з поважної причини.

"Думаю що підстави тут були вагомі і розпорядження має бути. Думаю не побачимо ми його в країнах де бачили останніх державних чиновників", - сказав прокурор.

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата України (ІХ скликання) Олександра Трухіна. Йому інкримінують спробу підкупити патрульних поліцейських.

1 лютого 2022 року видання "Українська правда" повідомило, що розшукало таопублікувало відео з камери патрульного поліцейського Сергія Петрика, який прибув на місце ДТП, яке свідчить, що нетверезий Трухін ще на початку спілкування з ним обіцяв про все "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським, а потім неодноразово пропонував правоохоронцю хабар у "150 тисяч", які нібито лежать у спортивній сумці в його багажнику, за те, щоб правоохоронець дозволив йому спокійно піти з місця події.

Примітно, що 64% українців вважають що справу про ДТП із Трухіним намагалися "зам'яти".

Нагадаємо також, Кабінет міністрів України 27 січня схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Наміри про запровадження обмежень на виїзд за кордон для чиновників виникли після того, як в Офісі головного прокурора стався скандал: заступник генпрокурора Олексій Симоненко взяв відпустку та вирушив на 10 днів до Іспанії, до дружини та дитини.

Згодом в Таїланді помітили народного депутата Миколу Тищенка, якого вже виключили з фракції та партії "Слуга народу".