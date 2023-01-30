Нардеп Трухин не пришел на суд, поскольку находится в заграничной командировке

Депутат Верховной Рады Александр Трухин не пришел на заседание суда, которое проходило в понедельник 30 января, поскольку находится в заграничной командировке. Такое заявление сделал адвокат Трухина во время судебного заседания.

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Высший антикоррупционный суд не смог рассмотреть дело нардепа, поскольку тот не явился на заседание. Адвокат Трухина заявил, что его подзащитный находится в заграничной командировке. При этом он отметил, что поскольку в зале находится пресса, он просит судей не озвучивать страну, в которую поехал нардеп.

Адвокат заявил, что Трухин находится в командировке с 30 января по 12 февраля, однако он уехал из страны еще 27 января. Также адвокат Трухина не смог предоставить суду документы, подтверждающие командировку нардепа.

В свою очередь прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры, в ходе своего выступления выразил надежду, что Трухин находится в командировке по уважительной причине.

"Думаю, что основания здесь были веские и распоряжение должно быть. Думаю, не увидим мы его в странах, где видели последних государственных чиновников", - сказал прокурор.

Напомним, в конце декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата Украины (IX созыва) Александра Трухина. Ему инкриминируют попытку подкупить патрульных полицейских.

1 февраля 2022 года издание "Украинская правда" сообщило, что разыскало и опубликовало видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, прибывшего на место ДТП, свидетельствующего, что нетрезвый Трухин еще в начале общения с ним обещал обо всем "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским, а затем неоднократно предлагал правоохранителю взятку в "150 тысяч", якобы лежащих в спортивной сумке в его багажнике, за то, чтобы правоохранитель позволил ему спокойно уйти с места происшествия.

Примечательно, что 64% украинцев считают, что дело о ДТП с Трухиным пытались "замять".

Напомним также, Кабинет министров Украины 27 января одобрил постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Намерения о введении ограничений на выезд за границу для чиновников возникли после того, как в Офисе главного прокурора произошел скандал : заместитель генпрокурора Алексей Симоненко взял отпуск и отправился на 10 дней в Испанию, жену и ребенка.

Затем в Таиланде заметили народного депутата Николая Тищенко, которого уже исключили из фракции и партии "Слуга народа".