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"Тихонько в лес пойду": нардеп Трухин от "Слуги народа" признал, что предлагал взятку

"Тихонько в лес пойду": нардеп Трухин от "Слуги народа" признал, что предлагал взятку

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин признал свою вину в предложении взятки полицейскому, подписал соглашение с прокурором, перечислит 6 млн грн на ВСУ и готов составить депутатский мандат.

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Автор:
Вита Молодан