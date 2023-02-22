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"Тихонько в лес пойду": нардеп Трухин от "Слуги народа" признал, что предлагал взятку
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин признал свою вину в предложении взятки полицейскому, подписал соглашение с прокурором, перечислит 6 млн грн на ВСУ и готов составить депутатский мандат.
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