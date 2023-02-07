У "Слузі народу" закликали всіх депутатів колишньої ОПЗЖ здати мандати

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав депутатів, які були обрані до Верховної Ради від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", скласти мандати.

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Про це Арахамія написав у Телеграм.

"Закликаю депутатів від ОПЗЖ зробити правильний для себе вибір і скласти мандати. Це стосується усіх: як ідеологічних прихильників, так і тих, хто скоріше жорстко помилилися з політичним вибором", - зазначив очільник пропрезидентської фракції.

За його словами, тренд із розгрому проросійського руху в Україні незворотній.

"Хто дружить зі здоровим глуздом – сам розуміє, що треба йти. Такий крок нічого не гарантує, лише дає шанс очистити залишки сумління і в майбутньому постати перед історією у не зовсім ганебному образі", - підкреслив Арахамія.

Зазначимо, наразі у Верховній Раді залишилося 409 депутатів.

6 лютого народні обранці достроково припинили повноваження народного депутата Ігоря Абрамовича, обраного від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", який написав заяву про складання мандата.

А ось народні депутати, які також були обрані до Верховної Ради від забороненої ОПЗЖ, Олег Волошин, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод , написали заяви на складання мандатів ще 29 січня. Але досі Верховна Рада не позбавила їх повноважень. Наразі всі вони перебувають за межами України.

Раніше на засіданні 13 січня парламент достроково припинив повноваження народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.