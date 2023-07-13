Мінус один: ще одна депутатка складає мандат

Народна депутатка, яка потрапила до Верховної Ради від проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Тетяна Плачкова складає депутатський мандат.

Відповідна заява додається до проєкту постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Плачкової Т.М." (№ 9489), опублікованого на сайті парламенту.

"Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України та пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України" та зважаючи на сімейні обставини повідомляю про складення повноважень народного депутата України", – йдеться в заяві Плачкової.

"Ще мінус один народний депутат України. Тетяна Плачкова складає мандат. Новий рекорд по мінімальній кількості депутатів за історію: буде вже 404 нардепа з 450", - написав народний депутат Ярослав Железняк.

Як зауважив народний депутат Олексій Гончаренко, в Раді вже майже рік лежить його проєкт Постанови про виключення з парламенту усіх депутатів від ОПЗЖ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишню народну депутатку від забороненої ОПЗЖ Наталію Королевську.

У лютому Верховна Рада припинила повноваження Королевської на підставі її заяви про складання мандата. Тоді ж аналогічне рішення було підтримано, зокрема, щодо її чоловіка Юрія Солода та Олега Волошина.