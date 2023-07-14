Рада відібрала мандат у нардепки від ОПЗЖ Плачкової

Верховна рада 14 липня достроково припинила повноваження народної депутатки від ОПЗЖ Татьяни Плачкової (№9489).

Про це повідомляє член фракції "Європейська Солідарність", нардеп Олексій Гончаренко.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Опозиційна платформа за життя", - йдеться у постанові ВР.

Гончаренко додав, що у ВР вже давно лежить проект постанови про те, щоб припинити діяльність ОПЗЖ в парламенті.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Плачкова вирішила скласти депутатський мандат. Причиною цього у своїй заяві вона називає сімейні обставини.

"Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України та пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України" та зважаючи на сімейні обставини повідомляю про складення повноважень народного депутата України", – йдеться в заяві Плачкової.