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Рада відібрала мандат у нардепки від ОПЗЖ Плачкової

Рада відібрала мандат у нардепки від ОПЗЖ Плачкової
Фото: facebook Татьяни Плачкової

Верховна рада 14 липня достроково припинила повноваження народної депутатки від ОПЗЖ Татьяни Плачкової (№9489).

Про це повідомляє член фракції "Європейська Солідарність", нардеп Олексій Гончаренко.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Опозиційна платформа за життя", - йдеться у постанові ВР.

Фото 2 — Рада відібрала мандат у нардепки від ОПЗЖ Плачкової

Гончаренко додав, що у ВР вже давно лежить проект постанови про те, щоб припинити діяльність ОПЗЖ в парламенті.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Плачкова вирішила скласти депутатський мандат. Причиною цього у своїй заяві вона називає сімейні обставини.

"Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України та пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України" та зважаючи на сімейні обставини повідомляю про складення повноважень народного депутата України", – йдеться в заяві Плачкової.

Автор:
Тетяна Гойденко