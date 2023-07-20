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Данілов після обстрілів Одеси пригрозив місцевим політикам, що представляли ПР та ОПЗЖ
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що зараз настав час для того, аби "пояснити" одеським політикам, що представляли Партію регіонів та "Опозиційну платформу - За життя", які наслідки отримала, на його думку, їхня попередня політична діяльність.
Про це він написав у своєму Twitter у контексті останніх російських атак із застосуванням ракет та ударних безпілотників на порти Одеси та Чорноморська, що відбулися 19 та 20 липня.
"Одеським політикам колишньої Партії регіонів і ОПЗЖ саме час пояснити, як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу "руський мир" і скільки крові це коштувало", - неоднозначно висловився Данілов.
Нагадаємо, що у ніч на 19 липня армія РФ атакувала Україну, застосувавши 16 ракет "Калібр", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", керовану авіаракету Х-59 та 32 дрони Shahed. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити лише 13 "Калібрів", Х-59 та 23 дрони, зокрема вісім у Одеській області. Внаслідок ударів руйнування отримала портова інфраструктура Одеси та Чорноморська.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після цього президент та голова РНБО Володимир Зеленський заявив, що ця атака показала нестачу засобів ППО, а також вказав, що метою російських атак на українські порти, за даними розвідки, є, зокрема, примус партнерів України та ООН зняти з РФ певні обмеження, накладені на останню.
Минулої ж ночі, 20 липня, внаслідок повторної масованої атаки в Одесі було вщент зруйновано частину адмінбудівлі, розташованої на узвишші над портом: загинув цивільний охоронець.