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Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 13 из 16 крылатых ракет "Калибр" и большинство дронов
Российские оккупанты ночью 19 июля атаковали Украину с южного направления. Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В частности, атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесская область.
В течение нескольких волн атак противник применил:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
- 6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
- 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).
Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей:
- 13 крылатых ракет "Калибр";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Как отмечается, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.
Напомним, Киевская городская военная администрация сообщала, что войска РФ ночью пытались атаковать Киев беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели еще на подступах к столице.
Также российская армия в ночь на 19 июля атаковала дронами Shahed Херсон, в результате чего поврежден дом культуры и двухэтажный дом.
Кроме того, россияне под утро ударили дронами-камикадзе по Житомирской области, в результате чего поврежден инфраструктурный объект.