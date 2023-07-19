Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 13 из 16 крылатых ракет "Калибр" и большинство дронов

Российские оккупанты ночью 19 июля атаковали Украину с южного направления. Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности, атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесская область.

В течение нескольких волн атак противник применил:

16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей:

13 крылатых ракет "Калибр";

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Фото: Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

Напомним, Киевская городская военная администрация сообщала, что войска РФ ночью пытались атаковать Киев беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели еще на подступах к столице.

Также российская армия в ночь на 19 июля атаковала дронами Shahed Херсон, в результате чего поврежден дом культуры и двухэтажный дом.

Кроме того, россияне под утро ударили дронами-камикадзе по Житомирской области, в результате чего поврежден инфраструктурный объект.