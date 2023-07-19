Россия атаковала Харьковскую область: есть погибший и пострадавшие

Оккупационные силы Российской Федерации в течение дня 18 июля и ночью открывали огонь по приграничным районам Харьковской области, а также населенным пунктам, расположенным вблизи линии фронта. Жертвой российской агрессии стал гражданский мужчина, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Погибшему было 72 года, россияне убили его при обстреле пгт. Двуречная Купянского района. В результате этой же атаки 65-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Позже к медикам обратилась с легким ранением 60-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась.

В минувшую ночь и вечером россияне трижды атаковали Купянск: повредили по меньшей мере пять частных домов, один — уничтожили до основания.

В результате обстрела села Гурьев Козачок Богодуховского района повреждено помещение сельхозпредприятия. В селе Одноробовка Богодуховского района, которое было обстреляно с вертолета, уничтожены 2 частных дома, частично повреждены еще 2 дома. В селе Степное Изюмского района повреждена электросеть.

В целом за прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, используя боевую авиацию, обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского, Богодуховского, Харьковского и Изюмского районов.

Что касается разминирования региона, то за сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 8,5 га территории и обезвредили 121 взрывоопасный предмет.

В течение предыдущих суток под вражеский огонь попали в районы населенных пунктов Волчанск, Караическое, Бударки, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие.

В результате обстрелов двое гражданских мужчин 49 и 60 лет получили легкие ранения. В госпитализации пострадавшие не нуждались.