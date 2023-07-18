Россияне обстреляли Харьковщину, есть погибший и раненая

Российские оккупационные войска не прекращают постоянные обстрелы гражданского населения Харьковской области. 18 июля россияне в очередной раз обстреляли Двухлетнюю Купянского района, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

Согласно сообщению, в результате обстрела погиб 72-летний мужчина, а 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки.

Женщина была госпитализирована в больницу, их оказывается вся необходимая медицинская помощь.

За сутки под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Волчанск, Караическое, Бударки, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие.

В результате обстрелов двое гражданских мужчин 49 и 60 лет получили легкие ранения. В госпитализации пострадавшие не нуждались.

В Купянске россияне обстрелом из РСЗО повредили помещение предприятия и 2 частных жилых дома.