В Харьковской области проведут обязательную эвакуацию детей из 9 населенных пунктов

Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации детей из 9 населенных пунктов Волчанской громады.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг продолжает ежедневно обстреливать некоторые пограничные громады Харьковщины, что подвергает детей на постоянную опасность.

"Всего на территории Волчанской городской громады находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск - 144. Их необходимо эвакуировать в более безопасные населенные пункты области вместе по меньшей мере с одним из родителей или другим опекуном", - отметил он.

Синегубов заверил, что все эвакуированные семьи получат временное жилье, гуманитарную и другую помощь. Также для эвакуированных детей будет организован образовательный процесс на новых местах жительства.

Напомним, войска РФ утром 17 июля обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего один гражданский получил ранение.