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Суспільство
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У Харківській області проведуть обов'язкову евакуацію дітей з 9 населених пунктів

Фото: управління ДСНС у Донецькій області
Фото: управління ДСНС у Донецькій області

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей з 9 населених пунктів Вовчанської громади.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог продовжує щоденно обстрілювати деякі прикордонні громади Харківщини, що наражає дітей на постійну небезпеку. 

"Загалом на території Вовчанської міської громади перебувають 194 дитини, з яких у місті Вовчанськ - 144. Їх необхідно евакуювати у більш безпечні населені пункти області разом щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном", - зазначив він.

Синєгубов запевнив, що всі родини, що будуть евакуйовані отримають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Також для евакуйованих дітей буде організований освітній процес на нових місцях проживання.

Нагадаємо, війська РФ вранці 17 липня обстріляли Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого одна цивільна людина отримала поранення.

Автор:
Ніна Комащенко