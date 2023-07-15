З Сумської області організували безкоштовну евакуацію: що пропонують переселенцям

Громадяни, які потерпають від російських обстрілів в Сумській області, можуть безкоштовно евакуюватися, зокрема, до Києва. Переселенцям обіцяють фінансову підтримку та житло.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перший евакуаційний потяг Суми-Київ запустили 15 липня. Він щодня відправлятиметься з Сум о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

Що влада пропонує переселенцям з Сумської області

Прямо на вокзалі від представників "Укрпошти" громадяни отримають по 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району усіх бажаючих.

З питань евакуації можна звертатися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, спочатку командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що в північній операційній зоні Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним. Тому військові радили мешканцям прикордонних районів виїхати.

Згодом Рада оборони Сумської області через постійні російські обстріли прийняла рішення про евакуацію жителів населених пунктів області, які знаходяться у п’ятикілометровій прикордонній зоні.