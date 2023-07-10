У Сумській області проведуть евакуацію жителів п’ятикілометрової прикордонної зони через обстріли

Рада оборони Сумської області через постійні російські обстріли прийняла рішення про евакуацію жителів населених пунктів області, які знаходяться у п’ятикілометровій прикордонній зоні.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Рішення про підготовку та проведення евакуації було прийнято після ґрунтовного аналізу оперативної обстановки на прикордонні Сумської області, за результатами доповідей військових, керівників районів та територіальних громад.

Наразі проводиться підготовча робота, щоб дати жителям прикордонних населених пунктів гідну альтернативу подалі від кордону у безпечних районах.

Всі плани, маршрути евакуації, алгоритми дій і взаємодії усіх служб, в першу чергу, місцевих органів влади та військових, відпрацьовані.

Евакуація буде проводитись з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не наразити жителів на небезпеку.

За інформацією ОВА, останнім часом збільшилась інтенсивність російських обстрілів прикордонних громад. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.

Крім того, на територію України все частіше проникають ворожі ДРГ.

"Знаходження у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги нашим військовим ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку", - наголосили в ОВА.

Раніше командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявиляв, що в північній операційній зоні Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним. Тому військові радили мешканцям прикордонних районів виїхати.