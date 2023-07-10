В Сумской области проведут эвакуацию жителей пятикилометровой приграничной зоны из-за обстрелов

Совет обороны Сумской области из-за постоянных российских обстрелов принял решение об эвакуации жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Решение о подготовке и проведении эвакуации было принято после тщательного анализа оперативной обстановки на приграничные Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных громад.

Сейчас проводится подготовительная работа, чтобы дать жителям приграничных населенных пунктов достойную альтернативу подальше от границы в безопасных районах.

Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь, местных органов власти и военных отработаны.

Эвакуация будет проводиться под прикрытием военных ВСУ, чтобы не подвергнуть жителей опасности.

По информации ОВА, в последнее время увеличилась интенсивность российских обстрелов приграничных громад. Если с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц – 17 человек, из которых 1 ребенок.

Кроме того, на территорию Украины все чаще проникают вражеские ДРГ.

"Нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на вражеские действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских на еще большую опасность", - подчеркнули в ОВА.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Северной операционной зоне Сумское направление остается наиболее опасным. Поэтому военные советовали жителям приграничных районов уехать.