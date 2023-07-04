Россияне пытались прорваться на Сумщину: погибли двое гражданских

3 июля россияне пытались проникнуть на территорию Сумщины, а потерпев неудачу, открыли огонь по гражданскому населению.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

Там отмечают, что российские войска совершили очередной террористический акт по отношению к местному населению Сумской области.

"3 июля стало известно о гибели двух жителей пограничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства. Не достигнув цели, враг в своей привычной манере открыл огонь по гражданскому населению с целью запугивания", - говорится в сообщении.

Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в Шосткинском районе вблизи села Ходыно Шалыгинской общины под обстрел попали два транспортных средства. Женщина и ее 22-летний сын погибли. Водитель автомобиля получил ранения.

Кроме того, в Сумском районе в результате обстрела Хотинского общества на территории собственного домовладения погиб житель села Кондратовка. Повреждены по меньшей мере 3 частных дома.

"В очередной раз призываем жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу, чтобы минимизировать угрозу вашей жизни и здоровью", - подчеркнули в ОК "Север".

Напомним, количество погибших в результате российской атаки дронами города Сумы, состоявшейся 3 июля, возросло до 4.