Войска РФ ударили по центру села в Черниговской области: есть раненые

Российские оккупационные войска нанесли мощный удар по центру села Буда-Воробьевская в Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"В результате трое раненых", - отметил он.

По его словам, двоих из раненых пришлось эвакуировать еще при обстреле. Третий пострадавший обратился за медицинской помощью сам. Все они имеют состояние средней тяжести.

"Жму руку начальнику Новгород-Северской РВА Сергею Сергиенко и его заместителю Александру Селиверстову. Ведь они лично вывозили людей, а Александр непосредственно наложил турникеты двум мужчинам", - сообщил он.

Чаус добавил, что Буда-Воробьевская постоянно находится под обстрелами врага. Из села уже уехала половина жителей. Впрочем, еще более полутора сотен человек до сих пор живут там. По состоянию на утро 4 июля за помощью в отселении обратилась одна семья, еще две уехали самостоятельно.

Напомним при этом, что еще в ноябре власти Черниговской области призывали жителей приграничья выехать с потенциально уязвимой территории.

Впрочем, жители приграничья Черниговщины продолжают регулярно погибать из-за обстрелов с российской стороны границы. В частности, 14 июня в результате обстрела российскими войсками пограничного села Янжуловка Семеновской громады Черниговской области погиб один человек.