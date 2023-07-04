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Войска РФ ударили по центру села в Черниговской области: есть раненые
Российские оккупационные войска нанесли мощный удар по центру села Буда-Воробьевская в Черниговской области.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"В результате трое раненых", - отметил он.
По его словам, двоих из раненых пришлось эвакуировать еще при обстреле. Третий пострадавший обратился за медицинской помощью сам. Все они имеют состояние средней тяжести.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Жму руку начальнику Новгород-Северской РВА Сергею Сергиенко и его заместителю Александру Селиверстову. Ведь они лично вывозили людей, а Александр непосредственно наложил турникеты двум мужчинам", - сообщил он.
Чаус добавил, что Буда-Воробьевская постоянно находится под обстрелами врага. Из села уже уехала половина жителей. Впрочем, еще более полутора сотен человек до сих пор живут там. По состоянию на утро 4 июля за помощью в отселении обратилась одна семья, еще две уехали самостоятельно.
Напомним при этом, что еще в ноябре власти Черниговской области призывали жителей приграничья выехать с потенциально уязвимой территории.
Впрочем, жители приграничья Черниговщины продолжают регулярно погибать из-за обстрелов с российской стороны границы. В частности, 14 июня в результате обстрела российскими войсками пограничного села Янжуловка Семеновской громады Черниговской области погиб один человек.