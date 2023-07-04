Два человека погибли в результате утренних обстрелов Херсона

Российские оккупационные войска утром 4 июля нанесли удары по Херсону. В результате обстрелов города два человека погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, оккупанты совершили артобстрел города Херсон 4 июля, около 06:00 утра.

Фото: Офис генпрокурора

Мужчина и женщина (местные) получили несовместимые с жизнью травмы. Информация о травмированных уточняется.

Также в результате атаки в городе зафиксировали разрушение: повреждены жилые дома.

"На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими РФ", — отметили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

За предыдущие сутки, 3 июля, российские оккупационные войска 85 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения. В частности, в тот день захватчики обстреляли поселок Киндийка Херсонской области. Обстрелом оккупанты ранили супругов: 59-летнего мужчину и 55-летнюю женщину.