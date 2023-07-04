Армия РФ выпустила 402 снаряда по Херсонщине: 6 человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 3 июля 85 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы Херсонской ОВА, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Напомним, 3 июля захватчики обстреляли поселок Киндейка Херсонской области. Обстрелом оккупанты ранили супругов: 59-летнего мужчину и 55-летнюю женщину.

А в течение суток 2 июля враг 85 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области, ранив шесть человек.