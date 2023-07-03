В Херсонской области россияне били по сельхозпредприятию и жилым домам

Российские оккупационные войска в течение суток 2 июля 85 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 490 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания сельскохозяйственного предприятия и аптеку Херсонского территориального общества", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения (из них 1 - ребенок).

Заметим, что 2 июля российские войска обстреляли один из жилых районов Херсона. оккупанты попали в многоэтажку. В результате обстрела четверо горожан получили ранения.

Накануне российские захватчики 86 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА. В результате обстрелов 5 человек получили ранения.