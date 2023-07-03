Захватчики обстреляли еще один населенный пункт в Херсонской области: ранены супруги

Российские оккупанты обстреляли поселок Киндейка Херсонской области. Об этом вечером 3 июля сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что один из вражеских снарядов попал вблизи местной церкви.

Обстрелом оккупанты ранили супругов: 59-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Оба раненых госпитализировали, врачи оказывают им помощь.

Напомним, ранее днем российские военные совершили артиллерийский обстрел села в Станиславской общине Херсонской области. Тогда ранения получили трое местных жителей, двое из них были госпитализированы.

А в течение суток 2 июля враг 85 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области, ранив шестерых человек.