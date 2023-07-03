Трое гражданских ранены в результате вражеского обстрела Херсонщины

Оккупационные войска РФ 3 июля в очередной раз накрыли огнем Херсонскую область, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, около 13:30 российские военные произвели артиллерийский обстрел села в Станиславской громаде Херсонской области.

"Ранения получили трое местных жителей, двое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В настоящее время прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 2 июля 85 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.