Военные РФ атаковали Сумы дронами: есть жертва и разрушения

Российские оккупационные войска в понедельник, 3 июля, атаковали город Сумы. В результате удара вражеского дрона погиб один человек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек", - отметил он.

В Сумской ОВА сообщили, что по центру города Сумы зафиксировано 4 прилета БПЛА типа Shahed 136, в результате чего повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.

"По состоянию на 13:00 предварительно 16 раненых, один человек погиб. Пострадавшим оказали помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении.

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки по центральной части города в Сумах.

"Проводится разбор разрушенных конструкций, тушение открытых очагов горения и спасение людей", - говорится в сообщении.

Заметим, что 3 июля около 11:00 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили о применении врагом дронов. Позже Сумской городской голова Александр Лысенко сообщил, что в городе работает ПВО.